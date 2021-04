Frühere Zisterne wird zum Kulturzentrum umgebaut

Vereinsvorsitzender Hendrik Brücke und Architekt Ulrich Queck erläutern, welche Arbeiten in dem ehemaligen Trinkwassserbehälter erfolgt sind.

Quedlinburg - Der Anblick ist imposant: Sechs auf Pfeilern ruhende Halbtonnen überspannen bis zu 4,4 Meter hoch eine Fläche von mehr als 320 Quadratmetern. In dem Bauwerk aus gelblich-rötlichem Backstein auf dem Quedlinburger Strohberg waren noch bis 2009 bis zu 1.000 Kubikmeter Trinkwasser gespeichert.

Jetzt bekommt das technische Denkmal aus der Wilhelminischen Zeit eine neue Nutzung: Der Verein Sternwarte Quedlinburg, der bereits das Schieberhaus des Wasserhochbehälters zur Sternwarte umgebaut hat, lässt in der ehemaligen Zisterne ein Kulturzentrum entstehen.

Ausstellungen sollen hier gezeigt werden, Lesungen, Vorträge und Konzerte stattfinden, die Zisterne in touristische Führungen eingebunden werden; der Dachverein Reichenstraße, die Kreisvolkshochschule Harz und die Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH sind Partner für das Projekt.

Wasserhochbehälter war nach Modernisierung des Netzes nicht mehr nötig

Als der Sternwarten-Verein begann, sich in dem ehemaligen Schieberhaus zu engagieren, war der vor mehr als 100 Jahren gebaute Wasserbehälter noch in Betrieb. Er wurde als Puffer genutzt, um das Altstadt-Netz nicht durch den mit dem Bau des Hochbehälters auf der Altenburg verbundenen höheren Wasserdruck zu überlasten, berichtet Vereinsvorsitzender Hendrik Brücke.

Mit der Modernisierung des Netzes war der Behälter nicht mehr erforderlich. Als die Vereinsmitglieder ihn erstmals durch eine Öffnung in der Gewölbedecke die Leiter hinab betraten, waren sie sofort begeistert. „Die Idee war zunächst, ihn als Arbeits- und Aufenthaltsraum zu nutzen“, sagt Hendrik Brücke. Doch dann drang 2013 nach einem starken Regen Wasser von außen ein.

„Die Gewölbedecke war undicht. Damit fiel eine Nutzung für uns aus. Das Erdreich abzutragen, eine Sperrschicht aufzubringen - das hätten wir uns nie leisten können“, schildert Brücke. Die damalige Stadtplanerin bei der Stadtverwaltung Julia Rippich gab dem Verein den Hinweis auf ein Förderprogramm und den Tipp, sich an die Leader-Regionalgruppe Nordharz zu wenden.

Bei dem Programm geht es um eine Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für Investitionen, mit denen kulturelles Erbe besser präsentiert und nachhaltig genutzt wird. Und um „Community-Led Local Development“ (CLLD), die lokale Entwicklung unter Federführung der Bevölkerung.

Gemeinsam mit seinen Partnern schrieb der Verein ein Konzept - und erhielt eine Förderzusage in Höhe von 90 Prozent für die Gesamtinvestition von 400.000 Euro. Der Sternwarten-Verein wurde Eigentümer der Anlage sowie Mitglied im Dachverein Reichenstraße.

Seit Sommer 2019 werden die Sanierungs- und Umbauarbeiten gemeinsam mit der Planungsgenossenschaft qbatur Quedlinburg umgesetzt. Und mit so mancher Unterstützung: Sei es die Baufirma, die schnell mal eben Betonsäcke zur Verfügung stellte, das Technische Hilfswerk, das auf dem Strohberg zwölf Übungseinsätze durchführte, oder die Planer von qbatur, die Ausführungsplanungen abstimmten und anpassten.

Das Gewölbe wurde abgedichtet, Beleuchtung und Brandschutz installiert

„Wir haben viele Freunde gefunden“, sagt Hendrik Brücke. Inzwischen ist das Gewölbe abgedichtet, sind notwendige Arbeiten für Elektroversorgung und Brandschutz durchgeführt und die Beleuchtung eingebaut, wofür gleich alte Lüftungsschächte genutzt wurden.

Eine Sanitäranlage ist entstanden, und - in Absprache mit dem Eigentümer des Nachbargrundstücks - durch Wegnahme eines Teils des Felsens ein neuer Hauptzugang zu der Zisterne, die komplett in den Sandstein hineingemeißelt worden war.

Ein für die künftige Nutzung zu lösendes Problem waren Heizung und Lüftung des einstigen Wasserbehälters: Im Rahmen einer wissenschaftlichen Belegarbeit hat ein Student acht Varianten für die gesamte Klimatechnik untersucht, berichtet Hendrik Brücke. Zunächst sei an eine Gasheizung gedacht, diese Idee aber wegen der kommenden CO2-Steuer und der hohen Anschlusskosten verworfen worden.

Stattdessen fiel die Entscheidung für elektrische Wärmepumpen. „Die wirtschaftlichste Variante“, sagt Architekt Ulrich Queck vom Büro qbatur. Mit einem Kilowatt Strom könnten durchschnittlich vier bis fünf Kilowatt Wärme erzeugt werden. Installiert wurden zwei solcher Pumpen: eine für die Lüftungsanlage mit Wärmetauscher, die zweite für die Heizung. Für die Stromversorgung ist zudem auf dem Strohberg eine kleine Photovoltaikanlage entstanden. „Sie erzeugt maximal zehn Kilowatt Strom pro Stunde“, sagt Ulrich Queck.

Eine kleine Photovoltaikanlage auf dem Strohberg liefert den Strom

In Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde sorgt ein in der alten Optik wiederhergestellter Zaun dafür, dass die Anlage vom Münzenberg aus nicht zu sehen ist. Die ganze Technik für die Steuerung der Heizungs- und Lüftungsanlagen hat Platz in einem Raum gefunden, der mit den Arbeiten für den neuen Zugang zum Wasserbehälter zusätzlich entstanden ist.

Die Solaranlage liefert Strom für Lüftung und Heizung.

Bei den kleinen Einbauten in diesem Raum wie bei vielen, vielen anderen Arbeiten haben die Vereinsmitglieder selbst Hand angelegt. Und auch die Programmierung der Steuerung der Heizungs- und Lüftungstechnik lag und liegt in Vereinshänden: Dafür zeichnet Vorstandsmitglied Stefan Kunz verantwortlich.

Wann sich die Türen zum neuen Kulturzentrum zur ersten großen Veranstaltung öffnen werden, ist noch offen. Auch oben in der Sternwarte - beide Einrichtungen können unabhängig voneinander betrieben werden - gibt es coronabedingt derzeit keine öffentlichen Veranstaltungen. (mz/pek)