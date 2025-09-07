Ein denkmalgeschütztes Fachwerkhaus in Quedlinburg stand kurz vor dem Einsturz – jetzt erstrahlt es in neuer Pracht. Mit Fingerspitzengefühl und historischem Know-how wurde die Weberstraße 6 gerettet und saniert. Besucher können sich beim Tag des offenen Denkmals selbst ein Bild vom beeindruckenden Wandel machen.

Quedlinburgs Weberstraße 6: Rettung in letzter Minute für ein Denkmal mit Geschichte

Noch steht das Baugerüst am Haus Weberstraße 6 in Quedlinburg. Bis zum Tag des offenen Denkmals soll es aber abgebaut sein.

Quedlinburg/MZ. - Als Hans-Gerd Brelage sich der Sanierung des dreigeschossigen Hauses Weberstraße 6 in Quedlinburg annahm, war die Tragkonstruktion des denkmalgeschützten Fachwerkgebäudes so instabil, dass es einsturzgefährdet war. „Wir haben da wirklich große Sorgen gehabt“, sagt Rudolph Koehler von der Planungsgenossenschaft qbatur, die den Bauherren begleitet. „Es war sprichwörtlich Rettung in letzter Minute.“