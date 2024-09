Das Fachwerkhaus Weberstraße 6 in Quedlinburg muss aus Sicherheitsgründen gestützt werden. Jetzt hat es einen neuen Eigentümer. Und der hat ganz konkrete Pläne.

Nach Einsturzgefahr: Was nun mit Fachwerkhaus in Quedlinburg passiert

Mit klassizistischer Fassade und "ein schwieriges Objekt": das Haus Weberstraße 6 in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ - Dicke stützende Holzbalken sind sichtbares Zeichen dafür, dass es bei dem Fachwerkhaus Weberstraße 6 in Quedlinburg einige Probleme gibt. Nicht nur in der Tordurchfahrt, dem Hauptzugang zur im Hof befindlichen Neustädter Grundschule, hatte die Baubecon bei Sicherungsarbeiten vor mehr als zwei Jahren solche Stützen angebracht, sondern auch im Inneren des Hauses. An diesem tut sich nun etwas.