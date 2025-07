Aschersleben/MZ - Eine dampfende, knusprige Ente zischt auf der gusseisernen Platte, als Servicekraft Phan Thai Tanh sie an den Tisch bringt. Der Duft von Zitronengras und geröstetem Knoblauch liegt in der Luft. Wer das Restaurant am Johannisplatz betritt, merkt schnell: Hier hat sich etwas verändert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.