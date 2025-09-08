weather heiter
Köthen, Deutschland
  4. CSD-Streit in Köthen: OB zeigt Organisatoren an - Gespräche gescheitert

Was Buchheim den Männern vorwirft, wie die die Lage beurteilen und in welchen Orten sich regionale CSD-Akteure vom Landesverein distanzieren.

Von Wolfram Schlaikier Aktualisiert: 08.09.2025, 12:50
Christina Buchheim (M.) und andere Politiker der Partei „Die Linke“ gingen mit bei der Demonstration zum CSD 2025 in Köthen. Doch im Vorfeld der Versammlung gab es viel Streit, nun folgte eine anzeige gegen die Demo-Organisatoren. 
Christina Buchheim (M.) und andere Politiker der Partei „Die Linke“ gingen mit bei der Demonstration zum CSD 2025 in Köthen. Doch im Vorfeld der Versammlung gab es viel Streit, nun folgte eine anzeige gegen die Demo-Organisatoren.  (Foto: W. Schlaikier)

Köthen/MZ. - Rund 300 Menschen aller Altersgruppen hatten beim Christopher Street Day (CSD) in Köthen für Gleichberechtigung und sexuelle Vielfalt demonstriert. Die Konflikte und gegenseitigen Schuldzuweisungen in Vorbereitung des CSD am 12. Juli haben nun ein negatives Nachspiel.