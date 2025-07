Eine Woche vor dem Umzug „Absurde Auflagen“ für CSD in Köthen? Veranstalter kritisieren Schikanen und Desinteresse der Behörden

Am Sonnabend, 12. Juli, findet der zweite Christopher Street Day in Köthen statt. Doch vorab gibt es Probleme. Was der Landkreis und die Stadt Köthen zu den Vorwürfen sagen.