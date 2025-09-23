weather wolkig
  4. Weiteres Angelgewässer in Mansfeld-Südharz: Landesanglerverband pachtet den Wallhäuser Kiessee

Der Landesanglerverband Sachsen-Anhalt hat das Gewässer nur für Mitglieder für die Angelfischerei freigegeben. Was der Kreisanglerverein Sangerhausen plant.

Von Helga Koch 23.09.2025, 18:30
Blick auf die Kiesgrube Wallhausen.
Blick auf die Kiesgrube Wallhausen. Foto: Maik Schumann

Wallhausen/MZ. - Einige Jahre hat’s gedauert, nun aber ist der Pachtvertrag unterschrieben: Der Landesanglerverband Sachsen-Anhalt hat den Kiessee bei Wallhausen (Mansfeld-Südharz) gepachtet und jetzt für seine Verbandsmitglieder zur Angelfischerei freigegeben. Allerdings gelten einige strenge Regeln, zumal nur in ausgeschilderten Bereichen geangelt werden darf.