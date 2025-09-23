LIVE:
Weiteres Angelgewässer in Mansfeld-Südharz Landesanglerverband pachtet den Wallhäuser Kiessee
Der Landesanglerverband Sachsen-Anhalt hat das Gewässer nur für Mitglieder für die Angelfischerei freigegeben. Was der Kreisanglerverein Sangerhausen plant.
23.09.2025, 18:30
Wallhausen/MZ. - Einige Jahre hat’s gedauert, nun aber ist der Pachtvertrag unterschrieben: Der Landesanglerverband Sachsen-Anhalt hat den Kiessee bei Wallhausen (Mansfeld-Südharz) gepachtet und jetzt für seine Verbandsmitglieder zur Angelfischerei freigegeben. Allerdings gelten einige strenge Regeln, zumal nur in ausgeschilderten Bereichen geangelt werden darf.