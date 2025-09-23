Für Mondsee-Geschäftsführerin Kirsten Reichert war die Badesaison 2025 unterm Strich besser als sie sich zunächst angefühlt hat. Mit welchen Problemen der See dennoch zu kämpfen hat.

Hohenmölsen - „Durchwachsen, verregnet, schlecht“ sei der Sommer 2025 gewesen – zumindest gefühlsmäßig, sagt Mondsee-Chefin Kirsten Reichert. Dass dieses Gefühl trügt, beweist sie jedoch mit klaren Zahlen aus ihrer Statistik. „Wir hatten mehr als 30 Tage, an denen es 30 Grad oder wärmer war“, sagt sie. Gegenüber den beiden Dürresommern zuvor war es also ein „relativ normaler“ Sommer, ordnet sie ein.