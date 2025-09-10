Bundesweite Aktion für sauberen Biomüll Plastik in der Biotonne? Dessau-Roßlauer Stadtpflegebetrieb kündigt verstärkte Kontrollen an

Vom 15. bis 26. September kontrolliert der Stadtpflegebetrieb Dessau-Roßlau bei der Abholung die Biotonnen. Was hinter der Aktion steckt und was man machen kann, wenn die eigene Tonne nicht mitgenommen wird und einen roten Anhänger bekommt.