Halle (Saale), Deutschland
Bundesweite Aktion für sauberen Biomüll Plastik in der Biotonne? Dessau-Roßlauer Stadtpflegebetrieb kündigt verstärkte Kontrollen an

Vom 15. bis 26. September kontrolliert der Stadtpflegebetrieb Dessau-Roßlau bei der Abholung die Biotonnen. Was hinter der Aktion steckt und was man machen kann, wenn die eigene Tonne nicht mitgenommen wird und einen roten Anhänger bekommt.

Von Heidi Thiemann 10.09.2025, 08:00
Für Biomüll gelten verschärfte Regeln. Tüten aus Platik gehören nicht hinein, auch nicht vermeintliche kompostierbare Plastiktüten.
Für Biomüll gelten verschärfte Regeln. Tüten aus Platik gehören nicht hinein, auch nicht vermeintliche kompostierbare Plastiktüten.

Dessau-Rosslau/MZ. - Der Dessau-Roßlauer Stadtpflegebetrieb beteiligt sich vom 15. bis 26. September an der bundesweiten Kontrollaktion des Vereins „Wir für Bio“ und wird Biotonnen auf Störstoffe checken.