Ascherslebener Bildungsträger sorgt mit neuen Angeboten für mehr Alltagshilfe bei Bedürftigen

Aschersleben/MZ - Auf dem Tie in Aschersleben richtet Martin Volkmar vorsichtig einen neuen Aufsteller gerade. „So passt’s“, sagt der Sozialpädagoge und tritt einen Schritt zurück. Vor der Geschäftsstelle des Bildungsträgers Sinnhaft weist das Schild ab sofort auf zwei Leistungen hin, die neu im Angebot sind: Ambulant Betreutes Wohnen (ABW) und Qualifizierte Assistenz.