Heteborns Feuerwehrnachwuchs setzt ein Zeichen für Nachhaltigkeit: Gemeinsam pflanzen Kinder und Jugendliche zwei Kirschbäume in der Feldflur. Die Aktion „Blühende Heteborner Feldflur“ bringt über 100 Obstbäume zurück in die Selke-Aue und stärkt die Natur nach dem Sturm von 2023.

Heteborn/MZ/son. - Zu den Schaufeln greifen Mitglieder der Kinder- und der Jugendfeuerwehr, um ihre beiden Kirschbäume einzupflanzen. Anschließend helfen sie, je drei Stangen zum Festbinden der noch schmalen Bäume in den Boden zu hauen. Auch auf Gieß-Kuhlen achtet die Truppe. Die Nachwuchsbrandbekämpfer haben sich an der Aktion „blühende Heteborner Feldflur“ beteiligt, mit der in drei Jahren deutlich mehr als 100 Obstbäume in der Gemarkung des Selke-Aue-Ortsteils gepflanzt wurden.