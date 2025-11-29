Salziger und Süßer See zeigen niedrigere Pegel – warum die Naturschutzbehörde des Landkreises Mansfeld-Südharz dennoch keinen Grund zur Panik sieht.

Wasserknappheit im Mansfelder Land? So steht es um Salzigen und Süßen See

Röblingen/MZ - Ebbe im Salzigen See im Seegebiet Mansfelder Land? Manchmal überfluten die Wassermassen die Landesstraße, die von Röblingen nach Aseleben mitten durch die Seenlandschaft führt. In diesem Jahr dagegen ist der sogenannte Vogelsee, ein Teil des Salzigen Sees, vergleichsweise eine Pfütze wie Luftaufnahmen zeigen.