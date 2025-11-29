weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Seenlandschaft zwischen Ebbe und Entwarnung: Wasserknappheit im Mansfelder Land? So steht es um Salzigen und Süßen See

Salziger und Süßer See zeigen niedrigere Pegel – warum die Naturschutzbehörde des Landkreises Mansfeld-Südharz dennoch keinen Grund zur Panik sieht.

Von Beate Thomashausen 29.11.2025, 18:30
Im Salzigen See herrscht aktuell Ebbe. Woran liegt das?
Im Salzigen See herrscht aktuell Ebbe. Woran liegt das? (Foto: Jürgen Lukaschek)

Röblingen/MZ - Ebbe im Salzigen See im Seegebiet Mansfelder Land? Manchmal überfluten die Wassermassen die Landesstraße, die von Röblingen nach Aseleben mitten durch die Seenlandschaft führt. In diesem Jahr dagegen ist der sogenannte Vogelsee, ein Teil des Salzigen Sees, vergleichsweise eine Pfütze wie Luftaufnahmen zeigen.