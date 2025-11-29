weather wolkig
  4. Projekt im Burgenlandkreis: Schnaudertal lehnt die Sanierung des Droyßiger Schlosses ab

Die Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst informiert in ihren Mitgliedsgemeinden über die Sanierung des Droyßiger Schlosses. Das ist aber nicht überall gewünscht.

Von Matthias Voss 29.11.2025, 18:00
Der Sanierungsbedarf des Droyßiger Schlosses ist offensichtlich. Aber ist das auch bezahlbar?
Der Sanierungsbedarf des Droyßiger Schlosses ist offensichtlich. Aber ist das auch bezahlbar? Foto: René Weimer

Droyssig/MZ. - Ein Tagesordnungspunkt war in den jüngsten Ratssitzungen der fünf Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst überall gleich. Und zwar Informationen über den Sachstand der denkmalgerechten Sanierung des Droyßiger Kernschlosses.