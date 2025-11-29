Die Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst informiert in ihren Mitgliedsgemeinden über die Sanierung des Droyßiger Schlosses. Das ist aber nicht überall gewünscht.

Schnaudertal lehnt die Sanierung des Droyßiger Schlosses ab

Der Sanierungsbedarf des Droyßiger Schlosses ist offensichtlich. Aber ist das auch bezahlbar?

Droyssig/MZ. - Ein Tagesordnungspunkt war in den jüngsten Ratssitzungen der fünf Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst überall gleich. Und zwar Informationen über den Sachstand der denkmalgerechten Sanierung des Droyßiger Kernschlosses.