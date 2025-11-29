weather wolkig
Dessau-Roßlau
Polizei und Suchtberatung ziehen eine erste Bilanz zur Cannabis-Teillegalisierung. Die versprochenen Ergebnisse der Ampelkoalition bleiben jedoch aus.

Von Tizian Hempel 29.11.2025, 14:00
Christiane Markert und Jens Wagner von der Suchtberatung
Christiane Markert und Jens Wagner von der Suchtberatung Foto: Thomas Ruttke

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Cannabis-Teillegalisierung hat in Dessau-Roßlau zu keiner Entlastung geführt. Wie Polizeisprecherin Doreen Wendland der MZ mitteilt, hat sich der Schwarzmarkt nicht verringert. Zudem sind mehr Menschen unter dem Einfluss von Rauschmitteln im Straßenverkehr unterwegs gewesen als im Jahr zuvor. Auch die Polizei sei nicht entlastet worden.