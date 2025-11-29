Polizei und Suchtberatung ziehen eine erste Bilanz zur Cannabis-Teillegalisierung. Die versprochenen Ergebnisse der Ampelkoalition bleiben jedoch aus.

Cannabis in Dessau: Schwarzmarkt bleibt stabil, mehr Drogendelikte im Verkehr

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Cannabis-Teillegalisierung hat in Dessau-Roßlau zu keiner Entlastung geführt. Wie Polizeisprecherin Doreen Wendland der MZ mitteilt, hat sich der Schwarzmarkt nicht verringert. Zudem sind mehr Menschen unter dem Einfluss von Rauschmitteln im Straßenverkehr unterwegs gewesen als im Jahr zuvor. Auch die Polizei sei nicht entlastet worden.