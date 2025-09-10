Die Polizei kontrolliert in Aschersleben die Geschwindigkeit. Wer zu schnell oder ohne Licht unterwegs ist, wird direkt gestoppt. Warum es den Polizisten vor allem um Prävention geht.

Kelle hoch an der Herrenbreite: Polizei kontrolliert Geschwindigkeit in Aschersleben

Jörg Offenborn am Lasergerät. Er misst die Geschwindigkeit in der 30er-Zone an der Herrenbreite.

Aschersleben/MZ - Dienstagmorgen, 8.30 Uhr, an der Herrenbreite. Dort, wo Schulen und Kindergärten liegen, hat die Polizei des Salzlandkreises für eine Stunde die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge im Blick. Mit einem mobilen Lasermessgerät kontrollieren die Beamten Jörg Offenborn und Ralf Nettlau den Verkehr – aufmerksam, aber ohne erhobenen Zeigefinger.