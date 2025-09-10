weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Kreatives Kunsthandwerk im Harz: Mit Druck und Schmuck Tür an Tür: Wer in Quedlinburg neu startet und ein Jubiläum feiert

Kreatives Kunsthandwerk im Harz Mit Druck und Schmuck Tür an Tür: Wer in Quedlinburg neu startet und ein Jubiläum feiert

Karin Böhmer und Frank Schaper arbeiten in der Bockstraße in Quedlinburg in gegenüberliegenden Räumen künstlerisch. Welche gemeinsame Aktion sie nun starten, und was der Grund dafür ist.

Von Petra Korn 10.09.2025, 15:30
Karin Böhmer und Frank Schaper arbeiten künstlerisch in Räumen in der Bockstraße in Quedlinburg. Sie haben eine gemeinsame Aktion geplant.
Karin Böhmer und Frank Schaper arbeiten künstlerisch in Räumen in der Bockstraße in Quedlinburg. Sie haben eine gemeinsame Aktion geplant. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Sie sind beide künstlerisch tätig und arbeiten in sich gegenüberliegenden Räumen in der Bockstraße in Quedlinburg: Karin Böhmer und Frank Schaper. Gemeinsam planen sie nun eine Aktion – aus ganz unterschiedlichen Anlässen.