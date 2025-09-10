Der Förderverein Teufelsmauer Weddersleben ist vor 20 Jahren gegründet worden, um die bizarre Felsformation und ihre Umgebung zu pflegen. Wie die Ehrenamtlichen anpacken und warum dringend neue Unterstützung gebraucht wird.

Die Teufelsmauer bei Weddersleben ist ein touristisches Zugpferd der Region. Um das Areal kümmert sich vor allem ein Verein.

Weddersleben/MZ. - Touristen, die kreuz und quer gehen; Quad-Fahrer, die Wanderwege zerfurchen; Graffiti-Schmierer, die die Teufelsmauer verschandeln. Und eine kleine Gemeinde, die mit der Pflege des berühmten Naturschutzgebietes und seiner Wege, Treppen, Plattformen und Schautafeln überfordert ist. Die Situation rund um die legendäre Teufelsmauer bei Weddersleben war kurz nach dem Jahrtausendwechsel schwierig. Es musste etwas passieren, und so gründete sich vor 20 Jahren der „Förderverein Teufelsmauer Weddersleben“.