Im Prozess gegen einen 27-jährigen Iraker berichten im Landgericht eine Nachbarin und die beste Freundin des Vergewaltigungs- und Gewaltopfers aus Aschersleben. Wieder fließen Tränen im Saal.

Immer wieder hatte eine 18-jährige Frau in Aschersleben Angst vor den Gewaltexzessen ihres damaligen Partners, der jetzt vor Gericht steht.

Magdeburg/Aschersleben/MZ - „Unter mir hat es gescheppert, Schreie waren zu hören. Sie hat geweint und geschrien, sie habe Angst. Das ging die ganze Nacht durch“, berichtet eine 30-jährige Frau aus Aschersleben von einer Nacht im Oktober 2024. Im Landgericht Magdeburg wird der Prozess gegen einen 27-jährigen Iraker fortgesetzt. Der ist unter anderem angeklagt, seine schwangere Partnerin, die damals 18-jährige Marion S. (Name geändert) aus Aschersleben vergewaltigt, ihr Eigentum zerstört und sie mehrfach verletzt zu haben.