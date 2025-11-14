Am Magdeburger Landgericht wird derzeit gegen einen Iraker verhandelt. Er soll in Aschersleben versucht haben, einen Afghanen zu töten. Zudem erhebt seine 19-jährige Ex-Freundin schwere Vorwürfe gegen ihn.

Wegen Vergewaltigung und Messerattacke in Aschersleben: Junger Iraker steht in Magdeburg vor Gericht

Die Anklagen gegen einen 27-jährigen Iraker aus Aschersleben werden jetzt am Landgericht in Magdeburg verhandelt.

Aschersleben/MZ - Hat ein 27-jähriger Iraker, der in Aschersleben in einer eigenen Wohnung lebte, seine schwangere Freundin geschlagen und gewürgt sowie vergewaltigt, ihre Handys mehrfach zerstört und sie eingesperrt? Und hat er im Mai 2024 versucht, einen 29-jährigen Afghanen mit einem Messer zu töten? Nachdem der Fall im September im Amtsgericht Aschersleben verhandelt worden war, hatte das Schöffengericht um Strafrichter Christian Häntschel den Fall an das Landgericht verwiesen. Nach der Beweisaufnahme hatte das Schöffengericht den „hinreichenden Tatverdacht“ auf einen vorsätzlichen Tötungsversuch gesehen.