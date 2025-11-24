Pflegegrad I abschaffen oder daran herumdoktern? Das bringt Pflegebedürftige und Hilfsdienste im Landkreis auf die Palme.

Tritt in den Hintern - das halten Senioren in Mansfeld-Südharz vom Sparen bei der Pflegeversicherung

Elfriede Brames (links) und Gisela Leberecht haben Daniel Seese und Nicole Tänzer vom Seniorentreff in Röblingen fest in ihr Herz geschlossen.

Landkreis/MZ. - „Grüß’ Dich, mein Freund! Sie sind immer meine Rettung, wenn etwas ist.“ Die 82-jährige Elfriede Brames umarmt Daniel Seese zur Begrüßung im Seniorentreff in Röblingen. Sie hat Pflegegrad II und versäumt nie, dienstags hierher in die von Nicole Tänzer geleitete Einrichtung zu kommen.