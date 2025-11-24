In Gröbern will der Energieriese RWE einen Energiepark mit bis zu neun Anlagen errichten. Das Vorhaben im Wald stößt auf Widerstand, ist aber auch der Regionalplanung geschuldet.

Windräder von RWE im Wald bei Gröbern - Geplante Anlage bekommt deutlichen Gegenwind

Mitten im Wald schießen Windräder in die Höhe. Gegen ein solches Vorgaben in der Dübener Heide gibt es reichlich Widerstand.

Gröbern/MZ. - Neun Windkraftanlagen sollen bei einer Gesamtleistung von 63 Megawatt bis zu 36.000 Haushalte mit Strom versorgen. „Mit grünem Strom“, wie vom Energieriesen RWE zum Vorhaben am Rand des Muldestausee-Ortsteils Gröbern zu vernehmen ist.