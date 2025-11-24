Die Brandserie im Bernburger Stadtteil Waldau reißt nicht ab.Anwohner drängen auf Aufklärung der zahlreichen Fälle. Polizei findet Spur und verfolgt sie.

Autobrände erreichen Rosinenberg in Bernburg - dieser Spur folgt die Polizei

Bernburg/MZ. - Binnen 24 Stunden ist im Bernburger Stadtteil Waldau in der Nacht zum Montag ein weiteres Fahrzeug in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr Bernburg mitteilte ging der Notruf um 1.37 Uhr vom Rosinenberg ein. Als die Retter ankamen, brannte nicht nur der Motorraum des VWs, die Flammen griffen auch bereits auf den Holzzaun und die Fassade des Wohnhauses über, an dem das Fahrzeug parkte. Noch dazu kam der einsetzende Schneefall, der die zuvorige Anfahrt erschwerte.