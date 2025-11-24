Beim VfB Sangerhausen II gewinnt der VfB Oberröblingen verdient mit 1:0, Kelbra verliert Zehn-Tore-Spektakel und Trainer Andreas Kundlatsch findet deutliche Worte. Eisleben schwächelt, Lüttchendorf mit souveränem Sieg.

Oberröblingen gewinnt Derby der Landesklasse 6 gegen den VfB Sangerhausen II und die Staffelfavoriten aus Kelbra und Eisleben straucheln

Der VfB Oberröblingen (blau) siegte am Samstagnachmittag im Derby 1:0 gegen den VfB Sangerhausen II.

Sangerhausen/mz. - Einen erkämpften Derbysieg, einen klaren Heimerfolg, das Schwächeln von Favoriten und knappe sowie deutliche Niederlagen. All das gab es am Samstag in den Landesklassen 5 und 6 bei den Begegnungen mit Beteiligung der Teams aus Mansfeld Südharz. Die MZ wirft einen auf die jeweiligen Begegnungen.