Der Froser Carnevals Club ist zum 22. Mal Gastgeber für einen Schulkarneval. Was die Burgschule aus Aschersleben vorbereitet hat und wie es ankommt, wenn Captain America auftaucht.

Wenn Schüler und Lehrer der Ascherslebener Burgschule beim Froser Karneval die Sau rauslassen

Viel Spaß hatten die Neunt- und Zehntklässler vor allem beim Showtanz ihrer Lehrer, hier drei von ihnen beim Ausmarsch.

Frose/MZ - „Wir haben oben gute Laune, hinten gute Laune … gute Laune überall“, tönt es wie am Ballermann aus den Lautsprechern im Schützenhaus Frose. Auf dem Parkett tanzen Männer und Frauen in kurzen lilafarbenen Kostümen, mit Badelatschen und Tennissocken an den Füßen. Immer wieder huscht ihnen ein Lächeln über das Gesicht und auch die Neunt- und Zehntklässler im Saal finden es lustig, die Lehrer ihrer Schule mal ganz anders zu erleben.