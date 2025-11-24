Die Eisleber Bühne hat mit der Förderschule Pestalozzi eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Sie beinhaltet unter anderem verbindliche Theaterbesuche und Workshops.

Theater Eisleben kommt mit Stücken direkt ins Klassenzimmer der Förderschule

Viertklässler Jan Peßler (2.v.l.) und Sechstklässler Leon Sandmann (2.v.r.) freuen sich über die Kooperationsvereinbarung, die die Schule mit dem Theater Eisleben geschlossen hat. Ist doch dadurch garantiert, dass sie ins Theater gehen werden.

Eisleben/MZ. - Viertklässler Jan Peßler und Sechstklässler Leon Sandmann sind am vergangenen Donnerstag besonders gern in die Schule gegangen. Denn da war Vorlesetag. Nicht die Schulkinder lasen da, sondern sie konnten den Theaterpädagoginnen Ulrike Lenz und Christin Trommer lauschen, die Märchen vortrugen. Jan gefiel besonders das vom Fischer und dem Dschinni – ein Märchen aus „Tausendundeiner Nacht“, einer Sammlung von mehr als 550 Geschichten aus dem arabischen, persischen und indischen Kulturraum.