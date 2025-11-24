Kooperation unterzeichnet Theater Eisleben kommt mit Stücken direkt ins Klassenzimmer der Förderschule
Die Eisleber Bühne hat mit der Förderschule Pestalozzi eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Sie beinhaltet unter anderem verbindliche Theaterbesuche und Workshops.
24.11.2025, 15:00
Eisleben/MZ. - Viertklässler Jan Peßler und Sechstklässler Leon Sandmann sind am vergangenen Donnerstag besonders gern in die Schule gegangen. Denn da war Vorlesetag. Nicht die Schulkinder lasen da, sondern sie konnten den Theaterpädagoginnen Ulrike Lenz und Christin Trommer lauschen, die Märchen vortrugen. Jan gefiel besonders das vom Fischer und dem Dschinni – ein Märchen aus „Tausendundeiner Nacht“, einer Sammlung von mehr als 550 Geschichten aus dem arabischen, persischen und indischen Kulturraum.