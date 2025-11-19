Ein alter Bahnhof in Aschersleben steht seit Jahren leer. Jetzt kommt die Chance für Schnäppchenjäger. Die Immobilie soll versteigert werden – mit einem drastisch gesenkten Mindestgebot. Doch der Zustand ist nichts für schwache Nerven.

Lost Place kommt unter den Hammer! Bahnhof wird zum Schnäppchenpreis versteigert

Dieser Bahnhof in Aschersleben im Salzlandkreis wird bald versteigert. Das Mindestgebot für das Objekt ist sehr niedrig.

Aschersleben/DUR. – Von außen sieht der Bahnhof in Aschersleben mit Backstein-Fassade schon etwas in die Jahre gekommen aus. Kein Wunder: Gebaut wurde er um 1880 und steht offenbar seit Jahren leer. Das soll sich jetzt ändern.

Er befindet sich seit längerem im Privatsitz und wird von der Bahn nicht mehr genutzt. Die Fenster sind mit Pressspanplatten vernagelt. Graffiti zieren die Fassade. Das Grundstück ist verwildert.

Auch im Inneren des Gebäudes im Ortsteil Mehringen – circa fünf Kilometer von Ascherslebens Innenstadt entfernt – sieht es nicht besser aus. Schutt und Müll liegen überall herum, Spinnenweben sind in allen Ecken zu finden. Der Bahnhof ist eindeutig sanierungsbedürftig.

So sieht der leerstehende Bahnhof in Aschersleben von innen aus. Im Dezember soll er versteigert werden. Foto: Deutsche Grundstücksauktionen AG (dga-ag.de)

Lost Place oder Chance? So niedrig ist das Mindestgebot für den Bahnhof

Doch nun kommt Lost Place unter den Hammer. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert ihn. Mindestgebot: 19.000 Euro. Zuletzt wurde der Bahnhof für 39.000 Euro im Internet angeboten.

Wer das Grundstück an der Alten Bahnhofsstraße kaufen will, bekommt nicht nur das ehemalige Empfangshalle, sondern auch einen Güterschuppen und Nebengelass. Der Bahnhof liegt an der DB-Strecke Hannover – Halle.

Das Gründstück liegt an der Strecke von Aschersleben nach Sandersleben. Gegenüber sind eine Grundschule und ein Kindergarten. Foto: Deutsche Grundstücksauktionen AG (dga-ag.de)

In der Nachbarschaft gibt es eine Grundschule, eine Kindertagesstätte und weitere Wohnhäuser. Aschersleben ist rund 50 Kilometer von der Landeshauptstadt Magdeburg entfernt. Es ist die älteste Stadt in Sachsen-Anhalt und wird auch als "Tor zum Harz" bezeichnet.

In Ostdeutschland gibt es viele private Bahnhöfe

Der private Besitz von Bahnhöfen ist vor allem in Ostdeutschland verbreitet. Das zeigt eine Auswertung von "Allianz pro Schiene". Dem Interessenverband zufolge gehören der Bahn inzwischen nur noch rund ein Viertel der etwa 2.900 Empfangsgebäude in Deutschland.

Anfang 2025 hatte "Allianz pro Schiene" Anreize für private und kommunale Eigentümer gefordert, damit alte Bahnhöfe für den Schienenverkehr erhalten bleiben und nutzbar gemacht werden.

Versteigerungstermin steht fest – Mehrere Immobilien in Sachsen-Anhalt unterm Hammer

Der Bahnhof im Ascherslebener Ortsteil Mehringen soll am 18. Dezember um 12 Uhr in Berlin versteigert werden. An diesem Tag kommen noch mehr Immobilien aus Sachsen-Anhalt unter den Hammer – unter anderem in Elend (Harz) und Oebisfelde-Weferlingen (Börde).