Für die dringend notwendige Sanierung der Teucherner Bahnstraße ist eine Lösung in Sicht. Warum dies nur ein erster Schritt ist und wie das Bahnhofsareal entwickelt werden soll.

Wie Stadt das gesamte Bahnhofsareal in Teuchern aufwerten will

Auch das Teucherner Bahnhofsgebäude, das sich momentan noch in Privatbesitz befindet, ist in desolatem Zustand und laut Stadtverwaltung nicht mehr zu erhalten.

Teuchern - Holpriges Pflaster, Schlaglöcher und zugewachsene Gehwege – seit Jahren ist der Zustand der Bahnstraße in Teuchern ein Ärgernis für Anwohner. Schon lange kämpfte die Stadt dafür, den bürokratischen Weg frei zu machen, um Fördermittel für eine Sanierung der Straße beantragen zu können. Jetzt können endlich die Weichen für die Umsetzung gestellt werden.