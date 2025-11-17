Straßensanierung ist nur erster Schritt Wie Stadt das gesamte Bahnhofsareal in Teuchern aufwerten will
Für die dringend notwendige Sanierung der Teucherner Bahnstraße ist eine Lösung in Sicht. Warum dies nur ein erster Schritt ist und wie das Bahnhofsareal entwickelt werden soll.
Teuchern - Holpriges Pflaster, Schlaglöcher und zugewachsene Gehwege – seit Jahren ist der Zustand der Bahnstraße in Teuchern ein Ärgernis für Anwohner. Schon lange kämpfte die Stadt dafür, den bürokratischen Weg frei zu machen, um Fördermittel für eine Sanierung der Straße beantragen zu können. Jetzt können endlich die Weichen für die Umsetzung gestellt werden.