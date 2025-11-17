Baulicher Missstand im Zentrum Lückenschluss in Bitterfeld geht voran - So sieht es auf der Baustelle für das historische Reuterhaus aus
In der Bitterfelder Burgstraße lässt die Neubi an der Stelle des ehemaligen Reuterhauses einen Neubau errichten. Der soll ab nächstem Jahr moderner Wohn- und Arbeitsort in einem sein.
Aktualisiert: 17.11.2025, 11:14
Bitterfeld/MZ. - Der Kran steht für Großes. Für Bauarbeiten, die durch Absperrgitter und daran befestigte Werbebanner nicht zu sehen sind. Noch nicht. Denn die Baulücke im oberen Bereich der Bitterfelder Burgstraße in Richtung Stadt Wien wird geschlossen.