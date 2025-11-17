weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Fußball Salzlandpokal: Halbfinale! Rotation Aschersleben gelingt beim Salzlandpokal die Überraschung

Die Mannschaft vom SV Rotation Aschersleben setzte sich im Salzlandpokal gegen Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens durch. Allerdings gab es auch einen Schreckmoment.

Von Ingo Gutsche 17.11.2025, 12:15
Jubel beim SV Rotation Aschersleben: Der Salzlandligist schaltete im Salzlandpokal den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens aus.
Jubel beim SV Rotation Aschersleben: Der Salzlandligist schaltete im Salzlandpokal den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens aus. (Foto: SV Rotation)

Aschersleben/MZ - Pokal-Überraschung im Stadion an der Wilslebener Straße: Die Mannschaft vom SV Rotation kegelte die eine Klasse höher spielende Elf vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens aus dem Wettbewerb. Aschersleben steht nach dem 2:0-Erfolg erstmals im Halbfinale des Salzlandpokals.