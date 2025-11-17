Eltern der Nachterstedter „Glück auf“-Grundschüler fühlen sich in Sachen Schulverlegung zu wenig gehört. Wie der Stadtrat mit ihren Sorgen umgehen will.

Die Grundschule in Nachterstedt soll freigezogen werden, um als Übergangsquartier für die Seelandschule zu dienen. Die Eltern zeigen sich verärgert.

Seeland/MZ - Bevor die Seeland-Stadträte am 2. Dezember über die Schulpolitik der Stadt entscheiden werden, möchten Eltern der Nachterstedter Grundschule „Glück auf“ noch einmal ihre Bedenken, Sorgen und Vorschläge in die Öffentlichkeit tragen. Mit einem offenen Brief an den Stadtrat. Der Grund dafür: Das Gebäude der Schule, die von Kindern aus Nachterstedt und Frose besucht wird, soll als Ausweichquartier für die Sekundarschüler dienen. Denn deren Seelandschule könnte durch eine Millionenförderung saniert und zukunftssicher gemacht werden. Die Glück-auf-Kinder sollen deshalb nach Gatersleben ausweichen.