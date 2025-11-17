35.000 Euro Schaden durch Vandalen in einem Jahr an einem öffentlichen Ort. Die Stadt Merseburg will dem entgegenwirken und Videoaufzeichnungen einführen. Geplant sind Kameras an drei zentralen Plätzen.

Kameras gegen den Vandalismus: An diesen Orten will Merseburg künftig überwachen

Merseburg/MZ. - Die Stadt Merseburg will künftig mehrere zentrale Orte mit Kameras überwachen. Das geht aus der Planung der Kommune für den anstehenden Doppelhaushalt 2026/27 hervor. Demnach plant die Stadtverwaltung mit insgesamt 35.000 Euro für die Anschaffung und Installation der Technik.