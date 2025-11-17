Die Eintrittspreise im Heimatnaturgarten in Weißenfels sollen steigen. Wie teuer es werden soll und warum eine endgültige Entscheidung vorerst vertagt wurde.

Stadtrat diskutiert über höhere Eintrittspreise im Heimatnaturgarten - wie teuer es werden soll

Weißenfels - Wer Eichhörnchen, Esel und Co im Weißenfelser Heimatnaturgarten besuchen möchte, der soll künftig tiefer in die Tasche greifen. Am vergangenen Mittwoch hatte sich der Weißenfelser Stadtrat dazu mit einer neuen Preiskalkulation befasst. Die stieß jedoch nicht auf ungeteilte Zustimmung.