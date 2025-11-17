In gut einer Woche soll der Weihnachtsmarkt in Quedlinburg starten. Der Weihnachtsbaum steht bereits. Woher er kommt, und welche schöne Tradition fortgesetzt worden ist.

Schmuck für den Weihnachtsmarkt in Quedlinburg: Der Weihnachtsbaum steht

Der Weihnachtsbaum wird auf dem Marktplatz in Quedinburg aufgestellt.

Quedlinburg/MZ/pek. - Während die ersten Hütten schon auf den Marktplatz rollen, der Aufbau der Weihnachtsmarktes in Quedlinburg am Monntag, 17. November, beginnt, wird er angeliefert: der Baum, der 2025 neben der großen Pyramide stehen wird.