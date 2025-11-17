weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Besonderes Grün im Welterbe: Schmuck für den Weihnachtsmarkt in Quedlinburg: Der Weihnachtsbaum steht

In gut einer Woche soll der Weihnachtsmarkt in Quedlinburg starten. Der Weihnachtsbaum steht bereits. Woher er kommt, und welche schöne Tradition fortgesetzt worden ist.

17.11.2025, 19:15
Der Weihnachtsbaum wird auf dem Marktplatz in Quedinburg aufgestellt.
Der Weihnachtsbaum wird auf dem Marktplatz in Quedinburg aufgestellt. Foto: N. Reischke/QTM

Quedlinburg/MZ/pek. - Während die ersten Hütten schon auf den Marktplatz rollen, der Aufbau der Weihnachtsmarktes in Quedlinburg am Monntag, 17. November, beginnt, wird er angeliefert: der Baum, der 2025 neben der großen Pyramide stehen wird.