Die Radegaster Feuerwehr hat am Wochenende ihr neues Fahrzeug vorgestellt. Ein weiteres ist für Scheuder bestimmt. Über welche Verbesserungen sich die Kameraden freuen.

Eine neue Welt auf Rädern - Diese Vorteile hat das Löschgruppenfahrzeug der Feuerwehr in Radegast

Das neue Auto hat laut Angaben aus der Stadtverwaltung etwa 476.000 Euro gekostet. Davon kamen 150.000 Euro als Fördergeld vom Land Sachsen-Anhalt.

Radegast/MZ. - Immerhin 28 Jahre hat das alte Fahrzeug auf dem Buckel, rund 22.000 Kilometer runter. Es habe treue Dienste geleistet und sei noch gut in Schuss, versichern die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Radegast. Und trotzdem wird es Zeit für einen Abschied. Denn die Ortswehr hat ein neues Auto bekommen und dieses am Sonnabend bei einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit vorgestellt.