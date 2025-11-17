Bauarbeiten an Leitung Trinkwasserversorgung in Roitzsch und Umgebung - Midewa warnt vor Einschränkungen für viele Haushalte
Durch Arbeiten an einer Leitung kann es ab Dienstag, 18. November, in der Region zum Druckabfall kommen. Diese Ortschaften könnten betroffen sein.
17.11.2025, 17:30
Roitzsch/MZ. - Nach einem Rohrbruch auf dem Gelände der Straßenmeisterei Sandersdorf Anfang April war die Trinkwasserversorgung der Midewa-Kunden in Roitzsch sowie in Teilen von Sandersdorf und Petersroda kurzzeitig unterbrochen.