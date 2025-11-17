In Weißenfels ist aus einem Auto eine Geldbörse gestohlen worden. Wie viel Geld damit verschwunden ist und was den Diebstahl laut Polizei wohl begünstigt hat.

Weißenfels/MZ - Aus einem Pkw, der in Weißenfels in der Weinbergstraße abgestellt war, ist eine Geldbörse gestohlen worden. Darin befanden sich zahlreiche persönliche Dokumente, eine Geldkarte und etwa 100 Euro Bargeld, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Der Eigentümer habe den Diebstahl am Sonntagnachmittag bemerkt und Anzeige erstattet. Wie es hieß, fanden Beamte an dem Wagen keinerlei Einbruchsspuren, stattdessen sei ein Seitenfenster des Autos teilweise geöffnet gewesen, das offenbar vergessen wurde zu schließen. Die Ermittlungen laufen.