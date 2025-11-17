Bei Züchter Ralf Werner in Gleina entwischt ein Nandu durch ein offenbar vorsätzlich in den Zaun des Gatters geschnittenes Loch. Kitzretter-Team aus Unstruttal beteiligt sich an „Fahndung“. Welche Rolle eine „Netgun“ bei der nervenaufreibenden Aktion spielt.

Mit 60 km/h auf der Flucht: Nandu entwischt bei Züchter in Gleina - Kitzretter eilen zu Hilfe

Gleina - Mit seinen Nandus hat Züchter Ralf Werner in Gleina in diesem Jahr eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt. Im Sommer bekam das von Werner seit gut 15 Jahren gehaltene Nandu-Paar erstmals Nachwuchs, und zwar gleich sechsfach – doch nun hat der Gleinaer eine höchst nervenaufreibende Woche mit vielen Sorgen und schlaflosen Nächten hinter sich.