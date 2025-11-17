In Weißenfels hat eine kilometerlange Ölspur die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wo die gefährlicheVerunreinigung konkret aufgetreten ist.

Weißenfels/MZ - Eine lange Ölspur sorgt seit Montagvormittag in Weißenfels und im Ortsteil Borau für Verkehrsbehinderungen. Laut Stadtverwaltung erstreckt sich die gefährliche Verunreinigung über mehrere Kilometer von Borau aus über die Selauer Straße, Burgstraße und stadtauswärts über die Leipziger Straße.

Lange Ölspur in Weißenfels: Die Reinigung der Straßen kann länger dauern

Wie es aus dem Rathaus weiter hieß, werden die betroffenen Straßen durch die Feuerwehr mit einem Ölspurbeseitigungsmittel behandelt, um die Verkehrssicherheit wieder zu erhöhen. Die vollständige Reinigung werde aber wohl längere Zeit in Anspruch nehmen, da zum Teil Spezialtechnik eines Dienstleisters zum Einsatz kommen müsse.