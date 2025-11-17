Ein Zwischenfall auf dem Tankstellengelände in der Magdeburger Straße in Zerbst hat am Sonntag, 16. November, die Polizei beschäftigt.

Zwischenfall an Tankstelle - Betrunkener fährt mit Auto vor und hat Probleme beim Tanken

Zerbst/MZ. - Ein Zwischenfall auf dem Tankstellengelände in der Magdeburger Straße in Zerbst hat am Sonntag, 16. November, die Polizei Anhalt-Bitterfeld beschäftigt.

Ein Zeuge hatte gegen 13:30 Uhr beobachtet, wie ein Mann beim Aussteigen aus seinem Ford mehrfach die Tür gegen eine Zapfsäule schlug. Außerdem hatte der Mann erhebliche Schwierigkeiten, seinen Wagen zu betanken. Als die daraufhin informierte Polizei wenig später vor Ort eintraf, verließ der Fahrer gerade den Verkaufsraum, in dem er neue alkoholische Getränke erworben hatte.

Die Beamten bemerkten recht schnell, dass der 49-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test vor Ort brachte einen vorläufigen Wert von 1,5 Promille zu Tage. Der Mann musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.