Post nach 140 Jahren vor dem Aus Sangerhäuser Hauptpost schließt bereits zum 13. Januar - wie es dann in der Stadt weiter geht
Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) berichtet im Stadtrat über konkreten Termin für Filial-Aus und äußert sich enttäuscht über Verhalten des Unternehmens.
14.11.2025, 13:27
Sangerhausen/MZ. - Noch knapp zwei Monate lang können die Sangerhäuser, ihre Post- und Bank-Geschäfte in der Hauptpost, Bahnhofstraße 9a, erledigen. Zum 13. Januar kommenden Jahres wird die Filiale, die seit 140 Jahren in dem markanten Backsteingebäude besteht, von der Postbank geschlossen.