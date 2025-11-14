Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) berichtet im Stadtrat über konkreten Termin für Filial-Aus und äußert sich enttäuscht über Verhalten des Unternehmens.

Sangerhäuser Hauptpost schließt bereits zum 13. Januar - wie es dann in der Stadt weiter geht

Post nach 140 Jahren vor dem Aus

Noch hängen die Logos von Postbank, Post und DHL an der Hauptpost in Sangerhausen. Zum 13. Januar wird die Filiale aber geschlossen.

Sangerhausen/MZ. - Noch knapp zwei Monate lang können die Sangerhäuser, ihre Post- und Bank-Geschäfte in der Hauptpost, Bahnhofstraße 9a, erledigen. Zum 13. Januar kommenden Jahres wird die Filiale, die seit 140 Jahren in dem markanten Backsteingebäude besteht, von der Postbank geschlossen.