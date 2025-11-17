Machtwechsel in Bitterfeld-Wolfen Jecken des Thalheimer Faschingsklubs übernehmen den symbolischen Schlüssel vom Oberbürgermeister
Seit Sonnabend regieren die Karnevalisten auch in Bitterfeld-Wolfen. Der Thalheimer Faschingsklub bekommt den symbolischen Rathausschlüssel – und zeigt Kostproben seines Könnens.
Aktualisiert: 17.11.2025, 14:19
Wolfen/MZ. - „Jetzt haben wir die Macht!“ Olaf Kracke, Präsident des Faschingsklubs Thalheim (FKT), hebt den Rathausschlüssel hoch und erntet dafür großen Applaus. Jenen hat er gerade von Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) übernommen. Und damit haben die Jecken nun bis zum Aschermittwoch auch in dieser Stadt das Sagen, nachdem jener Akt direkt am 11.11. schon in vielen anderen Karnevals-Hochburgen vollzogen wurde.