Medizinische Versorgung Nach Ankündigung der Schließung der Dessauer Hautklinik: Hautpatienten befürchten schlimme Folgen für die Region
Die Selbsthilfegruppe Haut und die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft kritisieren die angekündigte Schließung der Dessauer Hautklinik. Sie stellen nicht nur die Sinnhaftigkeit für das Patientenwohl in Frage und befürchten Versorgungslücken. Warum auch eine Kooperation bei der Kritik eine Rolle spielt.
Aktualisiert: 17.11.2025, 11:10
Dessau/MZ. - Die Mitteilung zur Hautklinik in der Mitteldeutschen Zeitung war für sie ein großer Schlag, geben Andreas Heinze, Leiter der Selbsthilfegruppe Haut, und Sven Weise, Geschäftsführer der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft (SAKG) zu: Das Städtische Klinikum hatte angekündigt, die Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Immunologisches Zentrum zum Jahresbeginn 2026 zu schließen.