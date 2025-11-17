Medizinische Versorgung Nach Ankündigung der Schließung der Dessauer Hautklinik: Hautpatienten befürchten schlimme Folgen für die Region

Die Selbsthilfegruppe Haut und die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft kritisieren die angekündigte Schließung der Dessauer Hautklinik. Sie stellen nicht nur die Sinnhaftigkeit für das Patientenwohl in Frage und befürchten Versorgungslücken. Warum auch eine Kooperation bei der Kritik eine Rolle spielt.