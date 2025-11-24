Veranstaltung im Burgenlandkreis Droßdorf im Adventsmodus: Schnitzen, Basteln und Gemeinschaft
Der 22. Hobby- und Schnitzertag im Gemeindezentrum Droßdorf lockte viele Besucher an.
24.11.2025, 12:00
Droßdorf/MZ. - Der 22. Hobby- und Schnitzertag im Gemeindezentrum Droßdorf bekam viel Zuspruch. Ganztägig konnte geschnitzt und Adventsschmuck gebastelt werden. Horst Schmidt prüfte die Laufruhe der Pyramidenbergmänner, während die Frauen des Heimatvereins Kuchenrezepte austauschten. Außerdem verkauften die Schnitzer und Mitglieder der Handarbeitsgruppe weihnachtliche Dekorationen. Zudem wurde zum gemeinsamen Kaffeetrinken mit Musik und Gesang eingeladen.
(Foto: René Weimer)
(Foto: René Weimer)