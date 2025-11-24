Der 22. Hobby- und Schnitzertag im Gemeindezentrum Droßdorf lockte viele Besucher an.

Hobby- und Schnitzertag im Gemeindezentrum Droßdorf. ganztägiges offenes Schnitzen und Basteln von Adventsschmuck

Droßdorf/MZ. - Der 22. Hobby- und Schnitzertag im Gemeindezentrum Droßdorf bekam viel Zuspruch. Ganztägig konnte geschnitzt und Adventsschmuck gebastelt werden. Horst Schmidt prüfte die Laufruhe der Pyramidenbergmänner, während die Frauen des Heimatvereins Kuchenrezepte austauschten. Außerdem verkauften die Schnitzer und Mitglieder der Handarbeitsgruppe weihnachtliche Dekorationen. Zudem wurde zum gemeinsamen Kaffeetrinken mit Musik und Gesang eingeladen.

Horst Schmidt prüft die Laufruhe der Pyramidenbergmänner. (Foto: René Weimer)