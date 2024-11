Drossdorf/MZ. - Eine Mischung aus Tannenduft, Leimgeruch und Holzaroma hing am Sonnabend im Droßdorfer Gemeindezentrum in der Luft. Kein Wunder, denn in den Räumen neben der Grundschule wurde gebastelt und geschnitzt, was das Zeug hält. Denn der Heimatverein des Ortes hatte traditionell vor Beginn der Adventszeit zu einem Hobby- und Schnitzertag eingeladen.

