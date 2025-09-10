Oscar Pixner, der im Rahnsdorfer Pfarrhaus wohnt, hat ein eigenes Buch geschrieben. Worum es darin geht und warum er das Haus verkaufen möchte.

Im Pfarrhaus entsteht ein Buch über innere Stimmen – jetzt folgt der Abschied

Oscar Pixner in seinem Tonstudio: Der 69-Jährige präsentiert sein neues Buch, an dem er eineinhalb Jahre gearbeitet hat.

Rahnsdorf/MZ. - Vor sechs Jahren sind Oscar Pixner und seine Frau Manuela Ehmer-Pixner aus Leipzig in ein altes Pfarrhaus in Rahnsdorf gezogen. „Wir wollten Ruhe von der Hektik in der Großstadt“, begründet er die Entscheidung. Das gesamte Anwesen, rund 3.700 Quadratmeter groß, wurde für das Paar zur Rückzugsoase. Hier fanden sie Entspannung zwischen ihren Dienstreisen. Denn hauptberuflich sind beide bundesweit als Businesscoaches unterwegs.