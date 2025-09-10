Stadt prüft eigene Flächen für Verkauf Bebauungspläne der Stadt Bad Dürrenberg in Balditz sorgen bei Anwohnern für Unmut

Auf der Suche nach neuem Wohnbauland hat die Stadt Bad Dürrenberg eine Fläche in Balditz ins Auge gefasst. Doch unter Anwohnern herrscht angesichts der Pläne Unmut. Um welches Gebiet es genau geht, warum die Anwohner nicht gerade begeistert sind und wie die Stadt ihnen entgegenkommen will.