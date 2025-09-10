weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Verkehrskontrolle im Burgenlandkreis Auf der Saalebrücke Weißenfels falsch gefahren: Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer

In Weißenfels hat die Polizei einen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie hoch der Promillewert des 21-Jährigen gewesen ist.

10.09.2025, 15:26
In Weißenfels ist der Polizei ein betrunkener Radfahrer ins Netz gegangen, den die Beamten zum Atemalkoholtest pusten ließen (Symbolfoto).
In Weißenfels ist der Polizei ein betrunkener Radfahrer ins Netz gegangen, den die Beamten zum Atemalkoholtest pusten ließen (Symbolfoto). Foto: Soeren Stache/dpa

Weißenfels/MZ - Ein betrunkener Radfahrer ist in der Nacht zu Mittwoch in Weißenfels von einer Polizisten erwischt worden. Laut Revier wies der 21-Jährige einen Atemalkoholwert von 1,63 Promille auf. Der Mann war den Beamten aufgefallen, weil er auf der großen Saalebrücke auf der falschen Straßenseite unterwegs war.