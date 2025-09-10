In Weißenfels hat die Polizei einen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie hoch der Promillewert des 21-Jährigen gewesen ist.

In Weißenfels ist der Polizei ein betrunkener Radfahrer ins Netz gegangen, den die Beamten zum Atemalkoholtest pusten ließen (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Ein betrunkener Radfahrer ist in der Nacht zu Mittwoch in Weißenfels von einer Polizisten erwischt worden. Laut Revier wies der 21-Jährige einen Atemalkoholwert von 1,63 Promille auf. Der Mann war den Beamten aufgefallen, weil er auf der großen Saalebrücke auf der falschen Straßenseite unterwegs war.