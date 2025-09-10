Ein Streit an einer Ampel in Magdeburg ist am Dienstagabend eskaliert. Drei Männer attackierten einen Motorradfahrer – wenig später kam es zu einer riskanten Verfolgungsjagd mit absichtlicher Vollbremsung und einem Unfall.

Magdeburg. – Am Dienstagabend, dem 9. September, ist es in Magdeburg zu einer handfesten Auseinandersetzung im Straßenverkehr gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, griffen im Breiten Weg auf der Höhe der Danzstraße mehrere Personen einen Motorradfahrer an.

Den Angaben nach hielt ein 28-jähriger Autofahrer an der Kreuzung zur Danzstraße verkehrsbedingt mit seinem Wagen an einer roten Ampel. Laut Polizei blockierte der Pkw dabei zwei Fahrstreifen gleichzeitig.

Motorradfahrer von mehreren Personen angegriffen

Ein 22-jähriger Motorradfahrer, der in dieselbe Richtung unterwegs war, habe das Verhalten des Autofahrers bemerkt und diesen zur Rede stellen wollen, so die Polizei. Dafür sei er links neben das Fahrzeug gefahren.

Nach Angaben der Polizei verließen der Fahrer des Autos und zwei Insassen daraufhin das Fahrzeug und griffen den Motorradfahrer an.

Ein 24-jähriger Motorradfahrer, der hinzukam, habe versucht, die Situation zu beruhigen, so die Polizei. Die Angreifer seien daraufhin wieder in den Pkw eingestiegen und mit überhöhter Geschwindigkeit davongefahren.

Motorradfahrer verfolgen flüchtiges Auto durch Magdeburg

Der 24-Jährige habe daraufhin die Verfolgung aufgenommen. Laut Polizei bemerkte der Autofahrer dies und führte wenige Meter hinter der Kreuzung eine abrupte Vollbremsung durch. In der Folge sei der Motorradfahrer aufgefahren und habe sich dabei leicht verletzt, so die Polizei weiter.

Der 22-jährige Motorradfahrer habe dies gesehen, habe daraufhin das Auto ebenfalls verfolgt und die Polizei auf das flüchtige Fahrzeug aufmerksam gemacht.

In der Lübecker Straße gelang es den Einsatzkräften schließlich, den Pkw zu stoppen und den Fahrer zu kontrollieren. Zu diesem Zeitpunkt habe sich lediglich der 28-jährige Fahrer im Fahrzeug befunden, so die Polizei. Von den beiden anderen Insassen habe zunächst jede Spur gefehlt.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes und leitete Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Körperverletzung ein.