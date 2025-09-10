weather wolkig
  4. Unfall in Salzatal: Autofahrer bei Kollision mit Traktor schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Traktor im Saalekreis ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Von DUR/dpa Aktualisiert: 10.09.2025, 10:48
Im Salzatal kollidierte am Mittwoch ein Auto mit einem Traktor. Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. 
Im Salzatal kollidierte am Mittwoch ein Auto mit einem Traktor. Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt.  Symbolbild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Salzatal. – Am Mittwochmorgen ist es in Salzatal (Saalekreis) zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Auto mit einem Traktor kollidiert.

Demnach ereignete sich der Zusammenstoß am Morgen kurz nach 4 Uhr auf der L 159. Der Autofahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei.

Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Straße.