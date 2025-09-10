Eine Frau überholt mit ihrem Auto einen anderen Wagen. Es kommt zu einem Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr. Für zwei Autofahrerinnen geht das nicht gut aus.

Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Emsland ringt eine der Fahrerinnen um ihr Leben. (Symbolbild)

Stavern - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos nahe Stavern im Landkreis Emsland ist eine 53 Jahre alte Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Eine 25 Jahre alte Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatte die 25-Jährige mit ihrem Auto am Morgen auf der Straße zunächst ein anderes Auto überholt und sich davor eingeordnet - dabei sei die Frau dann aber nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Beim Gegenlenken verlor die 25-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Wagen der 53-Jährigen zusammen, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die 53-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten sie. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Die Straße zwischen Sögel und Meppen wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.